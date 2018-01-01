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В «Устилузі» прикордонники вилучили пістолет у чоловіка

В «Устилузі» прикордонники вилучили пістолет у чоловіка
В пункті пропуску «Устилуг» прикордонники знайшли зброю у чоловіка.

Так, під час огляду автомобіля Volkswagen іноземної реєстрації на виїзд з України прикордонники за допомогою службового собаки виявили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметрів «Беретта», - інформує Держприкордонслужба України.

Його перевозив мешканець міста Запоріжжя, приховавши в салоні автомобіля.

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Теги: авто, зброя, Устилуг
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