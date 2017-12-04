На Одещині 15-річна вагітна дівчина вчинила самогубство





Про це повідомив радник голови Одеської обласної державної адміністрації з питань захисту прав дітей, голова опікунської ради Білгород-Дністровського дитячого будинку Артем Поланський, - пише



На сторінці у Facebook він опублікував фото дівчини і назвав винних у тому, що сталося.



За словами Поланського, неповнолітня Габріела перебувала під опікою бабусі. На початку липня їх обох побив 29-річний чоловік. 26 серпня дівчину знайшли повішеною.



"У 2007 році опіку над Габріелою призначили бабусі. Але щось пішло не так. Кілька разів Габріела була у притулку, потім потрапила до нашого дитячого будинку, в результаті юридичної помилки - адже опіка з бабусі не була знята. Торік знову повернули бабусі. Півтора місяці тому побиту і вагітну Габріелу привезли знову до притулку. Її і бабусю побив 29-річний співмешканець. Лікарня і знову додому. Вчора Габріела повісилася..."- написав Поланський.



Волонтер зазначив, що трагедії можна було уникнути, якби соціальні служби та правоохоронні органи виконували свої функції належним чином.



"Кожен із нас винен у смерті Габріели. Ми недостатньо наполегливі у вимогах до роботи держави. Недолік кадрів і фінансів для якісної роботи соціальних служб, Служби у справах дітей. Відсутність кризового центру для таких важких підлітків. Психологи потрібні завжди і вчасно. Невтручання правоохоронних органів і відсутність покарання для 29-річного виродка. Все це в сумі призвело до трагедії... Прости, Габріело. Я теж винен у твоїй смерті", - заявив Поланський.



За словами чиновника, це вже друга смерть із початку його роботи у дитбудинку. Поланський також зізнався, що соціальні служби на Одещині фінансуються за залишковим принципом.



"Їй однозначно потрібна була допомога і підтримка. Але все впирається у гроші. Служба навіть не може ефективно виконувати роботу в районах. Тупо немає бензину, щоб доїхати до якогось села... І як її можна було повернути в родину?! В такій ситуації?" - додав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області наклала на себе руки 15-річна вагітна. За попередніми даними, вона не витримала знущань співмешканця.Про це повідомив радник голови Одеської обласної державної адміністрації з питань захисту прав дітей, голова опікунської ради Білгород-Дністровського дитячого будинку, - пише Обозреватель На сторінці у Facebook він опублікував фото дівчини і назвав винних у тому, що сталося.За словами Поланського, неповнолітня Габріела перебувала під опікою бабусі. На початку липня їх обох побив 29-річний чоловік. 26 серпня дівчину знайшли повішеною."У 2007 році опіку над Габріелою призначили бабусі. Але щось пішло не так. Кілька разів Габріела була у притулку, потім потрапила до нашого дитячого будинку, в результаті юридичної помилки - адже опіка з бабусі не була знята. Торік знову повернули бабусі. Півтора місяці тому побиту і вагітну Габріелу привезли знову до притулку. Її і бабусю побив 29-річний співмешканець. Лікарня і знову додому. Вчора Габріела повісилася..."- написав Поланський.Волонтер зазначив, що трагедії можна було уникнути, якби соціальні служби та правоохоронні органи виконували свої функції належним чином."Кожен із нас винен у смерті Габріели. Ми недостатньо наполегливі у вимогах до роботи держави. Недолік кадрів і фінансів для якісної роботи соціальних служб, Служби у справах дітей. Відсутність кризового центру для таких важких підлітків. Психологи потрібні завжди і вчасно. Невтручання правоохоронних органів і відсутність покарання для 29-річного виродка. Все це в сумі призвело до трагедії... Прости, Габріело. Я теж винен у твоїй смерті", - заявив Поланський.За словами чиновника, це вже друга смерть із початку його роботи у дитбудинку. Поланський також зізнався, що соціальні служби на Одещині фінансуються за залишковим принципом."Їй однозначно потрібна була допомога і підтримка. Але все впирається у гроші. Служба навіть не може ефективно виконувати роботу в районах. Тупо немає бензину, щоб доїхати до якогось села... І як її можна було повернути в родину?! В такій ситуації?" - додав він.

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