На волинських підприємствах за рік загинуло 9 людей
Сьогодні, 14:33
На підприємствах Волинської області станом на 22 серпня 2018 року загинули 9 працівників.
Зазначимо, що за аналогічний період минулого року трапилося 4 нещасних випадки зі смертельним наслідком, - повідомили в управлінні держпраці у Волинській області.
Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.
Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
"Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд", - йдеться у повідомленні.
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Зазначимо, що за аналогічний період минулого року трапилося 4 нещасних випадки зі смертельним наслідком, - повідомили в управлінні держпраці у Волинській області.
Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.
Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
"Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд", - йдеться у повідомленні.
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