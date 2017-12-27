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Павло Коробчук розказав про улюблені місця в Луцьку

Павло Коробчук розказав про улюблені місця в Луцьку
Відомий поет та музикант з Луцька Павло Коробчук розповів про улюблені місцини у своєму рідному місті.

Про це він поділився в інтерв'ю Хронікам Любарта.

Так, Павло розповів про свої улюблені місця в Луцьку.

"В Луцьку багато улюблених місць – це і берег Стиру, і стадіон «Авангард», і площа перед замком Любарта, і, що теж обов’язково - мій рідний мікрорайон ДПЗ!" - каже він.


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Теги: Павло Коробчук, мистецтво, література, кіно
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