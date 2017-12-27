Павло Коробчук розказав про улюблені місця в Луцьку

Павло Коробчук розповів про улюблені місцини у своєму рідному місті.



Про це він поділився в інтерв'ю



Так, Павло розповів про свої улюблені місця в Луцьку.



"В Луцьку багато улюблених місць – це і берег Стиру, і стадіон «Авангард», і площа перед замком Любарта, і, що теж обов’язково - мій рідний мікрорайон ДПЗ!" - каже він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий поет та музикант з Луцькарозповів про улюблені місцини у своєму рідному місті.Про це він поділився в інтерв'ю Хронікам Любарта Так, Павло розповів про свої улюблені місця в Луцьку."В Луцьку багато улюблених місць – це і берег Стиру, і стадіон «Авангард», і площа перед замком Любарта, і, що теж обов’язково - мій рідний мікрорайон ДПЗ!" - каже він.

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