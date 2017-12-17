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У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО

У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО
У Берестечку на вулиці біля дитячого майданчика місцеві мешканці знайшли людський череп.

Про це у групі-facebook "Родом з Берестечка" написав Volodymyr Pierce Nesterov.

"Біля дитячого майданчика, що біля костелу, 5-й день лежить фрагмент людського черепа. Звідки взявся і що з ним робити?", - йдеться у дописі.

У коментарях під дописом зазначається, що поліція фрагмент черепа вилучила.

У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО
У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО

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Теги: череп, Берестечко
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