У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Берестечку на вулиці біля дитячого майданчика місцеві мешканці знайшли людський череп.
Про це у групі-facebook "Родом з Берестечка" написав Volodymyr Pierce Nesterov.
"Біля дитячого майданчика, що біля костелу, 5-й день лежить фрагмент людського черепа. Звідки взявся і що з ним робити?", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом зазначається, що поліція фрагмент черепа вилучила.
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Про це у групі-facebook "Родом з Берестечка" написав Volodymyr Pierce Nesterov.
"Біля дитячого майданчика, що біля костелу, 5-й день лежить фрагмент людського черепа. Звідки взявся і що з ним робити?", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом зазначається, що поліція фрагмент черепа вилучила.
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