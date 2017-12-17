У місті на Волині посеред вулиці знайшли людський череп. ФОТО





Про це у групі-facebook



"Біля дитячого майданчика, що біля костелу, 5-й день лежить фрагмент людського черепа. Звідки взявся і що з ним робити?", - йдеться у дописі.



У коментарях під дописом зазначається, що поліція фрагмент черепа вилучила.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку на вулиці біля дитячого майданчика місцеві мешканці знайшли людський череп.Про це у групі-facebook "Родом з Берестечка" написав Volodymyr Pierce Nesterov."Біля дитячого майданчика, що біля костелу, 5-й день лежить фрагмент людського черепа. Звідки взявся і що з ним робити?", - йдеться у дописі.У коментарях під дописом зазначається, що поліція фрагмент черепа вилучила.

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