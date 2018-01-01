вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк помилково потрапив до рейтингу міст з найбруднішим повітрям

Луцьк помилково потрапив до рейтингу міст з найбруднішим повітрям
Опублікований 20 серпня рейтинг найбільш забруднених міст України назвали необ'єктивним через низку серйозних причин.

Так, мова йде як про неуніфіковану систему проведення досліджень у різних населених пунктах, так і про невідповідність принципів розрахунків реальній екологічній ситуації, - пише канал 24 з посиланням на "Екопатруль".

Крім того, автори рейтингу посилаються на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, проте на її сайті немає жодної активної сторінки, а на головній сторінці можна ознайомитися тільки з метеорологічними показниками.

Повертаючись до різних критеріїв порівняння міст, слід зазначити, що у вказаному рейтингу їх зіставили, незважаючи на абсолютно різні умови спостереження за екологічною ситуацією.

Наприклад, у Дніпропетровській області автоматизовані пости спостереження є у містах Дніпро, Нікополь, Павлоград та Кривий Ріг.

Більш того, у перших трьох навіть є свої Telegram-канали, на яких публікуються дані для всіх охочих. Також інформація про спостереження публікується на ресурсі ECOINFO, де можна дізнатися про стан атмосферного повітря в будь-якій точці міста Дніпро.

Однак, якщо звернути увагу, одразу видно, що дані від стаціонарних джерел вносяться безпосередньо підприємствами і далеко не завжди є свіжими. Що стосується конкретно Кривого Рогу, то там ресурсний центр регулярно оновлює інформацію.

У сусідньому Запоріжжі ситуація, що склалася, – дещо складніша, оскільки місто має у своєму розпорядженні лише п'ять стаціонарних постів спостереження, які обладнані тільки приладами для відбору проб.

Надалі вони перевозяться до лабораторії, і результати вимірювань відомі лише на наступний день, а повідомляється тільки про перевищення гранично допустимих концентрацій. Отже, конкретні цифри побачити досить складно.

Така сама практика використовується і в Луцьку.

Говорячи про Маріуполь, який у рейтингу визнаний найзабрудненішим містом на рівні з Дніпром, слід зазначити, що він частково постраждав через те, що показав реальні цифри, які дійсно заміряються.

У свою чергу, система моніторингу в Одесі передбачає тільки аналіз і узагальнення первинних даних суб'єктів моніторингу, оскільки своїх постів місто не має. За аналогічним принципом працює й Харків, який не приховує, що не володіє необхідним для замірів обладнанням.

Ще один фактор, який свідчить про відсутність спільного знаменника у дослідженні, це те, що єдиними регіонами, які здійснюють заміри на предмет важких металів, є Миколаївщина та Херсонщина.

Проблемою Київської області є наявність лише чотирьох автоматизованих постів спостереження, які орієнтуються переважно на показники столиці, оскільки знаходяться в безпосередній близькості від неї.

Не менш серйозним доказом, що підтверджує хибність рейтингу забруднених міст, можна назвати і недосконалу формулу, використовувану для виведення індексу забруднення атмосфери. Так, у статті зазначено, що рейтинг базувався на даних про 22 речовинах-забрудниках, включаючи вісім важких металів.

Але практика свідчить, що вимірювання ведуться за стандартними показниками (пил, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, діоксид сірки, далеко не завжди формальдегід і аміак), а з перерахованих у статті міст, крім Миколаєва і Херсона, ніхто не веде облік викидів важких металів, які й становлять найбільшу небезпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: забрудненість, повітря, Луцьк, рейтинг, екологія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, де і коли поховають колишнього заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 16:08
У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
Луцьк помилково потрапив до рейтингу міст з найбруднішим повітрям
Сьогодні, 15:42
У Луцьку просять збільшити кількість «лежачих поліцейських»
Сьогодні, 15:30
«Після дощу калюжі доводиться долати, як Джекі Чан», – лучанин про двір на Перемоги
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря
18 серпень, 16:39
Луцьк - у рейтингу інтеркультурних міст Луцьк - у рейтингу інтеркультурних міст
30 червень, 03:15
Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО
07 червень, 16:18
Екофестиваль в центрі Луцька: як це було. ВІДЕО Екофестиваль в центрі Луцька: як це було. ВІДЕО
20 травень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заливав бензин у горло жертві: на Рівненщині затримали ґвалтівника
Сьогодні, 16:45
 0
Як популярний український гурт запалював волинську публіку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:19
 0
Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
 0
Повідомили, де і коли поховають колишнього заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 16:08
 0
Лікар завжди має бути сильним, – Лариса Духневич
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8