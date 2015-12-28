Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто

Протягом двох місяців співпраці волинських митників та правоохоронців у рамках експерименту з унеможливлення ухиляння від сплати митних платежів склали 19 протоколів щодо незаконного переміщення до України автівок та товарів побуту.Про це розповіла речниця Волинської митниці ДФСу коментаріКабмін прийняв постанову №479у червні 2018 року. Повідомляли, щона території пунктів митного контролю, у пунктах пропуску та інших місцях, де органи ДФС здійснюють митні формальності.У прес-службі Волинської митниці розповіли, що незабаром після затвердження постанови затвердили й механізм співпраці митників із поліцією. Основними «партнерами» митників стали правоохоронці із обласного управління захисту економіки.«Є затверджений спеціальний список поліцейських, які мають доступ - це переважно не фізичний доступ, а можливість входження до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Якщо правоохоронцям треба в силу оперативної службової діяльності, вони можуть заходити в систему і бачити так само, як і бачить митник, ті автомобілі і вантажі, які оформляються і можуть бути безпосередньо біля кордону, або якщо вони завезені в режимі транзиту чи тимчасового ввезення», - розповіла Черниш. Таким чином, уповноважені представники Нацполіції можуть швидко перевірити, який автомобіль привезли, хто насправді сидить за кермом, коли закінчується термін тимчасового ввезення тощо. Відтак, це спрощує для поліції пошук «відповідальної» за автівку особи.Натомість постійної присутності правоохоронців на митних пунктах пропусків немає.«Поліцейські можуть бути присутні на пунктах пропуску, але вони у нас не чергують. Якщо у них є оперативна потреба, і не у будь-кого, а у тих, хто визначений у спеціальному списку, то вони дійсно можуть бути присутніми. Але вони там не чергують», - додала Черниш.У рамках співпраці також діє спеціальна робоча група за участі митників та правоохоронців. Таким чином, протягом часу дії постанови на засіданнях комісії розглянули 21 повідомлення про «ризикові» перевезення.«Із них 2 не підтвердилося, а 19 протоколів про порушення митних правил оформили. Це стосується переважно перевезення автівок», – зауважила Черниш. Протоколи щодо незаконного переміщення предметів на митну територію стосувалися випадків, коли особа не декларувала чогось, що підлягало декларуванню, або ж декларувала, однак щось приховувала.Усі 19 протоколів стосуються порушень, вчинених окремими людьми, 13 - через порушення при ввезені машин, ще 6 – товарів побуту (наприклад, побутової техніки). Із порушників можуть стягнути штраф у 100% обсязі вартості товару та конфіскувати сам товар. Відтак, 19 протоколів спрямовані на розгляд служителів Феміди.«На сьогодні ми удосконалюємо механізми взаємодії, щоб було більше порядку», - підсумувала Черниш.