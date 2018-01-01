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Повідомили, де і коли поховають колишнього заступника голови Волинської ОДА

Повідомили, де і коли поховають колишнього заступника голови Волинської ОДА
Похорон колишнього заступника голови Волинської облдержадміністрації Олександра Григоровича Жураківського відбудеться завтра, 28 серпня, о 10:00 у Свято-Георгіївському храмі, що у селі Седлище Старовижівського району.

Саме там народилася і проживала його дружина, - пише Волинська правда.

Жителі розповідають, що Олександр Жураківський чимало жертвував на побудову місцевого храму. Також там знаходяться ікони, які він подарував.

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Теги: похорон, Олександр Журахівський
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