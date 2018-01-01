Повідомили, де і коли поховають колишнього заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 16:08
Похорон колишнього заступника голови Волинської облдержадміністрації Олександра Григоровича Жураківського відбудеться завтра, 28 серпня, о 10:00 у Свято-Георгіївському храмі, що у селі Седлище Старовижівського району.
Саме там народилася і проживала його дружина, - пише Волинська правда.
Жителі розповідають, що Олександр Жураківський чимало жертвував на побудову місцевого храму. Також там знаходяться ікони, які він подарував.
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Саме там народилася і проживала його дружина, - пише Волинська правда.
Жителі розповідають, що Олександр Жураківський чимало жертвував на побудову місцевого храму. Також там знаходяться ікони, які він подарував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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