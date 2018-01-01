Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО





Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає



Встановили, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.



Правоохоронці 22 серпня провели обшук у будинку. В цей час там перебували троє клієнтів - громадяни Туреччини та 4 повії, троє з яких є неповнолітніми. З місця події вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.



Чоловікові повідомили про підозру у торгівлі людьми, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".



Нині затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі затримали 40-річного громадянина Туреччини, який організував дім розпусти з неповнолітніми дівчатами.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає ТСН Встановили, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.Правоохоронці 22 серпня провели обшук у будинку. В цей час там перебували троє клієнтів - громадяни Туреччини та 4 повії, троє з яких є неповнолітніми. З місця події вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.Чоловікові повідомили про підозру у торгівлі людьми, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".Нині затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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