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Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО

Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО
У Дніпрі затримали 40-річного громадянина Туреччини, який організував дім розпусти з неповнолітніми дівчатами.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає ТСН.

Встановили, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

Правоохоронці 22 серпня провели обшук у будинку. В цей час там перебували троє клієнтів - громадяни Туреччини та 4 повії, троє з яких є неповнолітніми. З місця події вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловікові повідомили про підозру у торгівлі людьми, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".

Нині затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.


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Теги: проституція, Дніпро
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