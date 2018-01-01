Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Дніпрі затримали 40-річного громадянина Туреччини, який організував дім розпусти з неповнолітніми дівчатами.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає ТСН.
Встановили, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.
Правоохоронці 22 серпня провели обшук у будинку. В цей час там перебували троє клієнтів - громадяни Туреччини та 4 повії, троє з яких є неповнолітніми. З місця події вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Чоловікові повідомили про підозру у торгівлі людьми, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".
Нині затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає ТСН.
Встановили, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.
Правоохоронці 22 серпня провели обшук у будинку. В цей час там перебували троє клієнтів - громадяни Туреччини та 4 повії, троє з яких є неповнолітніми. З місця події вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Чоловікові повідомили про підозру у торгівлі людьми, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".
Нині затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52