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На Волині зловили чоловіків, які крали ліс

На Волині зловили чоловіків, які крали ліс
Лісопорушники у Маневицькому районі завдали шкоди на майже 80 тисяч гривень.

У ніч із 23 на 24 серпня 2018 року працівники лісової охорони виявили незаконну рубку дерев, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Сума шкоди, завданої внаслідок скоєної незаконної рубки, становить близько 80 тис. грн.

Відтак, жителі селі Череваха Маневицького району мікроавтобусом, взявши із собою бензопилу, поїхали в лісовий масив поблизу даного населеного пункту.

Там чоловіки зрізали дерева, лісопродукцію із яких завантажили в автомобіль. Деревину лісопорушники планували реалізувати.

Мікроавтобус, який використовувався під час незаконної порубки, затриманий, лісопродукція вилучена.

За фактом проводиться перевірка.




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Теги: ліс, крадіжка
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