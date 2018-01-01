На Волині зловили чоловіків, які крали ліс





У ніч із 23 на 24 серпня 2018 року працівники лісової охорони виявили незаконну рубку дерев, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Сума шкоди, завданої внаслідок скоєної незаконної рубки, становить близько 80 тис. грн.



Відтак, жителі селі Череваха Маневицького району мікроавтобусом, взявши із собою бензопилу, поїхали в лісовий масив поблизу даного населеного пункту.



Там чоловіки зрізали дерева, лісопродукцію із яких завантажили в автомобіль. Деревину лісопорушники планували реалізувати.



Мікроавтобус, який використовувався під час незаконної порубки, затриманий, лісопродукція вилучена.



За фактом проводиться перевірка.









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