На Волині зловили чоловіків, які крали ліс

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Лісопорушники у Маневицькому районі завдали шкоди на майже 80 тисяч гривень.
У ніч із 23 на 24 серпня 2018 року працівники лісової охорони виявили незаконну рубку дерев, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Сума шкоди, завданої внаслідок скоєної незаконної рубки, становить близько 80 тис. грн.
Відтак, жителі селі Череваха Маневицького району мікроавтобусом, взявши із собою бензопилу, поїхали в лісовий масив поблизу даного населеного пункту.
Там чоловіки зрізали дерева, лісопродукцію із яких завантажили в автомобіль. Деревину лісопорушники планували реалізувати.
Мікроавтобус, який використовувався під час незаконної порубки, затриманий, лісопродукція вилучена.
За фактом проводиться перевірка.
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У ніч із 23 на 24 серпня 2018 року працівники лісової охорони виявили незаконну рубку дерев, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Сума шкоди, завданої внаслідок скоєної незаконної рубки, становить близько 80 тис. грн.
Відтак, жителі селі Череваха Маневицького району мікроавтобусом, взявши із собою бензопилу, поїхали в лісовий масив поблизу даного населеного пункту.
Там чоловіки зрізали дерева, лісопродукцію із яких завантажили в автомобіль. Деревину лісопорушники планували реалізувати.
Мікроавтобус, який використовувався під час незаконної порубки, затриманий, лісопродукція вилучена.
За фактом проводиться перевірка.
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