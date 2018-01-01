Розповіли, чи можна позбавити звання почесного громадянина Луцька «червоного ката»

Антона Бринського позбавити звання "Почесний громадянин Луцька" треба, щоб було документальне підтвердження фактів поведінки, яка дискредитує це звання.



Про це розповів юрист Луцькради Андрій Максим'як 27 серпня під час засідання комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту, - пише



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Зі слів юриста, це прописано в положенні про порядок присвоєння цього звання.



Депутат Павло Данильчук сказав, що Бринського подають як героя війни. Однак насправді людина неоднозначна і треба довивчити його діяльність. Адже загони Бринського робили чимало дискредитацій, і одна з його дій спричинила свого часу українсько-польський конфлікт.



Депутат Юлія Дацюк зауважила, що спочатку треба внести зміни в положення про присвоєння звання, а тоді порушувати це питання.



Рішення депутати не підтримали.

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