вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чи можна позбавити звання почесного громадянина Луцька «червоного ката»

Розповіли, чи можна позбавити звання почесного громадянина Луцька «червоного ката»
Аби радянського партизана Антона Бринського позбавити звання "Почесний громадянин Луцька" треба, щоб було документальне підтвердження фактів поведінки, яка дискредитує це звання.

Про це розповів юрист Луцькради Андрій Максим'як 27 серпня під час засідання комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту, - пише Конкурент.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»

Зі слів юриста, це прописано в положенні про порядок присвоєння цього звання.

Депутат Павло Данильчук сказав, що Бринського подають як героя війни. Однак насправді людина неоднозначна і треба довивчити його діяльність. Адже загони Бринського робили чимало дискредитацій, і одна з його дій спричинила свого часу українсько-польський конфлікт.

Депутат Юлія Дацюк зауважила, що спочатку треба внести зміни в положення про присвоєння звання, а тоді порушувати це питання.

Рішення депутати не підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, звання, історя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна аварія на Світязі: один з водіїв втік з місця пригоди
Сьогодні, 19:23
Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Розповіли, чи можна позбавити звання почесного громадянина Луцька «червоного ката»
Сьогодні, 19:03
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 серпня
Сьогодні, 19:00
Озерна еротика: як звабливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката» У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»
23 липень, 12:38
Понад місяць на Волині не можна ловити раків Понад місяць на Волині не можна ловити раків
26 серпень, 04:05
Волиняни отримали нагороди від Порошенка Волиняни отримали нагороди від Порошенка
25 серпень, 09:27
В Україні заборонили популярний медпрепарат В Україні заборонили популярний медпрепарат
24 серпень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Град та шквали: погода у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині відновив роботу районний суд
Сьогодні, 19:46
 0
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Сьогодні, 19:28
 0
Нічна аварія на Світязі: один з водіїв втік з місця пригоди
Сьогодні, 19:23
 0
Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8