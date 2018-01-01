Поліція розшукує волинянина-крадія. ФОТО

Горєлова Дениса Юрійовича за скоєння крадіжки.



Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП Волинської області.



Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297; 0993321611; 0967642967, або на лінію «102».











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