Поліція розшукує волинянина-крадія. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Поліція розшукує 32-річного мешканця міста Ківерці Горєлова Дениса Юрійовича за скоєння крадіжки.
Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП Волинської області.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297; 0993321611; 0967642967, або на лінію «102».
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Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП Волинської області.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297; 0993321611; 0967642967, або на лінію «102».
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