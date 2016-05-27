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У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО

У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі відкрився новий заклад від місцевої мережі "Kava Avenue".

Про це повідомили на офіційні сторінці закладу у Facebook.

"Ми відкрилися!!! Запрошуємо Вас на пр-т Волі, 70 (біля супермаркету Вопак)" - йдеться у дописі.

У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО
У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО


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Теги: їжа, кав'ярня, відкриття
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