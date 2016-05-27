У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО





Про це повідомили на офіційні сторінці закладу у Facebook.



"Ми відкрилися!!! Запрошуємо Вас на пр-т Волі, 70 (біля супермаркету Вопак)" - йдеться у дописі.







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