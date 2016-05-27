У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У Луцьку на проспекті Волі відкрився новий заклад від місцевої мережі "Kava Avenue".
Про це повідомили на офіційні сторінці закладу у Facebook.
"Ми відкрилися!!! Запрошуємо Вас на пр-т Волі, 70 (біля супермаркету Вопак)" - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на офіційні сторінці закладу у Facebook.
"Ми відкрилися!!! Запрошуємо Вас на пр-т Волі, 70 (біля супермаркету Вопак)" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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