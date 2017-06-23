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Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО

Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО
У Копачівці Рожищенського району сталася аварія.

У понеділок, 27 серпня, близько 8 год ранку в селі Копачівка, поблизу зупинки сталася аварія, - пише Район.Рожище.

Як повідомили очевидці аварії, водій керуючи автомобілем Mercedes Sprinter не вибрав безпечної швидкості та протаранив автівку оранжевого кольору, кермувальник якої повертав ліворуч.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія білого буса поліція склала протокол за ст. 124 КУпАП України, («Правил дорожнього руху»), п.14.6.

Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО
Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО
Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Копачівка
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