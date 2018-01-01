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У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО

У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО
На вулиці Ковельській у Луцьку сталася аварія близько 17 години 27 серпня.

Про це у Фейсбук повідомив Андрій Дячук.

Так, поблизу АЗС у Зміїнці зіткнулися «Opel Vectra» на єврономерах та вантажівка «ГАЗ», - пишуть Волинські новини.

Як повідомили Волинським новинам у прес-службі патрульних, «ГАЗ» повертав на АЗС, а у цей час водій «Опеля», не врахувавши дорожню обстановку, намагався його обігнати. Відтак, відбулося зіткнення.

Внаслідок удару, у вантажівки відірвало передні колеса.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.


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Теги: дтп, аварія
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