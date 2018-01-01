У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 18:02
На вулиці Ковельській у Луцьку сталася аварія близько 17 години 27 серпня.
Про це у Фейсбук повідомив Андрій Дячук.
Так, поблизу АЗС у Зміїнці зіткнулися «Opel Vectra» на єврономерах та вантажівка «ГАЗ», - пишуть Волинські новини.
Як повідомили Волинським новинам у прес-службі патрульних, «ГАЗ» повертав на АЗС, а у цей час водій «Опеля», не врахувавши дорожню обстановку, намагався його обігнати. Відтак, відбулося зіткнення.
Внаслідок удару, у вантажівки відірвало передні колеса.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.
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Про це у Фейсбук повідомив Андрій Дячук.
Так, поблизу АЗС у Зміїнці зіткнулися «Opel Vectra» на єврономерах та вантажівка «ГАЗ», - пишуть Волинські новини.
Як повідомили Волинським новинам у прес-службі патрульних, «ГАЗ» повертав на АЗС, а у цей час водій «Опеля», не врахувавши дорожню обстановку, намагався його обігнати. Відтак, відбулося зіткнення.
Внаслідок удару, у вантажівки відірвало передні колеса.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.
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