У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО





Про це у Фейсбук повідомив Андрій Дячук.



Так, поблизу АЗС у Зміїнці зіткнулися «Opel Vectra» на єврономерах та вантажівка «ГАЗ», - пишуть



Як повідомили Волинським новинам у прес-службі патрульних, «ГАЗ» повертав на АЗС, а у цей час водій «Опеля», не врахувавши дорожню обстановку, намагався його обігнати. Відтак, відбулося зіткнення.



Внаслідок удару, у вантажівки відірвало передні колеса.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській у Луцьку сталася аварія близько 17 години 27 серпня.Про це у Фейсбук повідомивТак, поблизу АЗС у Зміїнці зіткнулися «Opel Vectra» на єврономерах та вантажівка «ГАЗ», - пишуть Волинські новини Як повідомилиу прес-службі патрульних, «ГАЗ» повертав на АЗС, а у цей час водій «Опеля», не врахувавши дорожню обстановку, намагався його обігнати. Відтак, відбулося зіткнення.Внаслідок удару, у вантажівки відірвало передні колеса.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.

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