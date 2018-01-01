У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО





Учасників привітали вихованки секції художньої гімнастики ДЮСШ 3, з композицією "Десь по світу", тренера-викладача Наталії Данелюк, - повідомили у луцькій мерії.



За результатами змагань місця розподілилися так:

І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)

ІІ місце - "Політехніка" (м.Луцьк)

ІІІ місце - "Адамс" (м.Брест)

ІV місце - ГКС (м.Белхатов)



Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:

"Лицар ветеранського футболу"- Масицький Костянтин та Козел Іван.



В гостинній, теплій та дружній атмосфері відбувся Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 2018.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 2018, присвячений Дню Незалежності України, який відбувався на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро" .Учасників привітали вихованки секції художньої гімнастики ДЮСШ 3, з композицією "Десь по світу", тренера-викладача, - повідомили у луцькій мерії.За результатами змагань місця розподілилися так:І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)ІІ місце - "Політехніка" (м.Луцьк)ІІІ місце - "Адамс" (м.Брест)ІV місце - ГКС (м.Белхатов)Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:"Лицар ветеранського футболу"-таВ гостинній, теплій та дружній атмосфері відбувся Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 2018.

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