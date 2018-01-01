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У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО

У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 2018, присвячений Дню Незалежності України, який відбувався на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро" .

Учасників привітали вихованки секції художньої гімнастики ДЮСШ 3, з композицією "Десь по світу", тренера-викладача Наталії Данелюк, - повідомили у луцькій мерії.

За результатами змагань місця розподілилися так:
І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)
ІІ місце - "Політехніка" (м.Луцьк)
ІІІ місце - "Адамс" (м.Брест)
ІV місце - ГКС (м.Белхатов)

Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:
"Лицар ветеранського футболу"- Масицький Костянтин та Козел Іван.

В гостинній, теплій та дружній атмосфері відбувся Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 2018.

У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО

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Теги: спорт, футбол
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