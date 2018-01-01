Волинську чиновницю, яка поцупила 1,2 мільйона, знайшли в Аргентині

На Волині судитимуть посадовицю ДП "Центр державного земельного кадастру", яку обвинувачують в заволодінні та розтраті в складі організованої злочинної групи майже 1,2 мільйонів гривень коштівпідприємства.Відтак, начальника відділу Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», яку обвинувачують у вчиненні в складі організованої злочинної групи розтрати та заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Дев'ятеро членів організованої злочинної групи – керівник та працівники регіональної філії ДП "Центр ДЗК" – упродовж 2011-2013 років заволоділи та вчинили розтрату коштів підприємства на суму майже 1 млн. 200 тис. грн.Роль обвинуваченої полягала в тому, що вона підшуковувала підставних осіб для фіктивного працевлаштування й укладання від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою керівника філії підробленим підписом такі угоди та долучені до них акти прийому виконаних робіт і розрахунки.Зауважимо, що з квітня 2015 року жінка перебувала в розшуку та наприкінці грудня 2017 року її було затримано в Аргентині. Попри відсутність договірних відносин між Україною та Аргентинською Республікою у сфері екстрадиції, аргентинські компетентні органи ухвалили рішення про її видачу за запитом української сторони на засадах доброї волі і взаємності, що стало безпрецедентним випадком у сфері міжнародного співробітництва.Невдовзі обвинувачена постане перед судом, який обере їй покарання.Провадження щодо інших членів організованої злочинної групи теж перебувають на розгляді у суді.