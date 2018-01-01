вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинську чиновницю, яка поцупила 1,2 мільйона, знайшли в Аргентині

Волинську чиновницю, яка поцупила 1,2 мільйона, знайшли в Аргентині
На Волині судитимуть посадовицю ДП "Центр державного земельного кадастру", яку обвинувачують в заволодінні та розтраті в складі організованої злочинної групи майже 1,2 мільйонів гривень коштів
підприємства.

Відтак, начальника відділу Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», яку обвинувачують у вчиненні в складі організованої злочинної групи розтрати та заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Дев'ятеро членів організованої злочинної групи – керівник та працівники регіональної філії ДП "Центр ДЗК" – упродовж 2011-2013 років заволоділи та вчинили розтрату коштів підприємства на суму майже 1 млн. 200 тис. грн.

Роль обвинуваченої полягала в тому, що вона підшуковувала підставних осіб для фіктивного працевлаштування й укладання від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою керівника філії підробленим підписом такі угоди та долучені до них акти прийому виконаних робіт і розрахунки.

Зауважимо, що з квітня 2015 року жінка перебувала в розшуку та наприкінці грудня 2017 року її було затримано в Аргентині. Попри відсутність договірних відносин між Україною та Аргентинською Республікою у сфері екстрадиції, аргентинські компетентні органи ухвалили рішення про її видачу за запитом української сторони на засадах доброї волі і взаємності, що стало безпрецедентним випадком у сфері міжнародного співробітництва.

Невдовзі обвинувачена постане перед судом, який обере їй покарання.
Провадження щодо інших членів організованої злочинної групи теж перебувають на розгляді у суді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, чиновниця, Аргентина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині нелегально жив білорус
Сьогодні, 18:30
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Волинську чиновницю, яка поцупила 1,2 мільйона, знайшли в Аргентині
Сьогодні, 18:08
У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття
25 серпень, 22:05
Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд
23 серпень, 09:55
Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії
22 серпень, 16:21
Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО
21 серпень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині нелегально жив білорус
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцьку завершився міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
 0
Волинську чиновницю, яка поцупила 1,2 мільйона, знайшли в Аргентині
Сьогодні, 18:08
 0
У Луцьку в аварії у вантажівки відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
Аварія на Волині: бус злетів та перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8