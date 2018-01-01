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Нічна аварія на Світязі: один з водіїв втік з місця пригоди

Нічна аварія на Світязі: один з водіїв втік з місця пригоди
У селі Світязь сталася аварія за участі двох іномарок.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Автопригода сталася близько 23-ї год. в с. Світязь, поблизу кафе «Лемарк» за участі транспортних засобів Renault (польської реєстрації), під керуванням жителя с. Положево, та іншого авто серебристого кольору (можливо Audi), водій якого відразу залишив місце події.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.

Наразі поліція проводить заходи зі встановлення водія транспортного засобу та місцезнаходження автомобіля з пошкодженою передньою правою частиною транспортного засобу.

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Теги: дтп, аварія, Світязь, бляхи
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