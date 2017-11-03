Озерна еротика: як звабливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 18:50
На озері Світязь неймовірні красуні влаштували пікантні фотосесії.
Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк.
А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною: від еротично-романтичної до затишно-сімейної.
Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.
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Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк.
А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною: від еротично-романтичної до затишно-сімейної.
Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.
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