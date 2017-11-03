Озерна еротика: як звабливі красуні позували на Світязі. ФОТО





Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише



А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною: від еротично-романтичної до затишно-сімейної.



Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Світязь неймовірні красуні влаштували пікантні фотосесії.Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною: від еротично-романтичної до затишно-сімейної.Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.

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