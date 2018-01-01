Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Сьогодні, 19:28
У Луцьку завершився джазовий фестиваль ART JAZZ 2018.
Світлинами з другого дня дійства у соцмережах поділився юний луцький фотограф Андрій Петріщев.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Злива і витончена музика: перший день фестивалю джазу у Луцьку. ФОТО
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Світлинами з другого дня дійства у соцмережах поділився юний луцький фотограф Андрій Петріщев.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Злива і витончена музика: перший день фестивалю джазу у Луцьку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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