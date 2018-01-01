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Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях

Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
У Луцьку завершився джазовий фестиваль ART JAZZ 2018.

Світлинами з другого дня дійства у соцмережах поділився юний луцький фотограф Андрій Петріщев.

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Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях
Другий день луцького джазового фесту у фотомиттєвостях


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Теги: фестиваль, джаз, анонс
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