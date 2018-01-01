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Град та шквали: погода у Луцьку на 28 серпня

Град та шквали: погода у Луцьку на 28 серпня
У Луцьку у вівторок, 28 серпня, хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Також синоптики попереджають про можливість граду, діаметром 6-19 мм, грози.

У цей день обіцяють і короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.

Температура повітря вдень до +21°, уночі +15°.

Народний прогноз погоди: 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде Бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде Бабине літо погоже - чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.

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Теги: погода, прогноз
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