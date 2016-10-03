У Луцьку автівка протаранила паркан магазину
Сьогодні, 22:05
У Луцьку на вулиці Героїв УПА автівка протаранила паркан магазину.
Автопригода трапилась ще 25 серпня, під час якої один з автомобілів пошкодив огорожу, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Однак, адміністраторка магазину помітила це лише 27 серпня, показавши відео з камер спостереження.
Тепер винуватці матимуть ще компенсувати збитки торговому закладу за пробитий паркан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилась ще 25 серпня, під час якої один з автомобілів пошкодив огорожу, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Однак, адміністраторка магазину помітила це лише 27 серпня, показавши відео з камер спостереження.
Тепер винуватці матимуть ще компенсувати збитки торговому закладу за пробитий паркан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині атовець хотів скоїти самогубство
Сьогодні, 22:23
У Луцьку автівка протаранила паркан магазину
Сьогодні, 22:05
ПриватБанк «дає п’ять» волинським пенсіонерам*
Сьогодні, 21:02
Град та шквали: погода у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 20:00