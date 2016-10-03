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У Луцьку автівка протаранила паркан магазину

У Луцьку автівка протаранила паркан магазину
У Луцьку на вулиці Героїв УПА автівка протаранила паркан магазину.

Автопригода трапилась ще 25 серпня, під час якої один з автомобілів пошкодив огорожу, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Однак, адміністраторка магазину помітила це лише 27 серпня, показавши відео з камер спостереження.

Тепер винуватці матимуть ще компенсувати збитки торговому закладу за пробитий паркан.

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Теги: авто, паркан, магазин
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