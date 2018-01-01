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Курйоз у Луцьку: як поліцейські будили чоловіка, який закрився в квартирі

Курйоз у Луцьку: як поліцейські будили чоловіка, який закрився в квартирі
У Луцьку жінка змушена була звернутись до поліцейських, аби ті допомогли потрапити до власної оселі.

Так, жінка пояснила, що не може з двома малими дітьми потрапити в квартиру, бо всередині зачинився і, очевидно, заснув її брат, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Поліцейський ж пробрався на 2-ий поверх крізь вікно, розбудив брата і відчинив двері.

Жінка залишила подяку на службу 102 за ефективну роботу патрульних.

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Теги: поліцейські, квартира, жінка
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