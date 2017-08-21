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28 серпня на Волині: гортаючи календар

28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко (на фото).

Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників України Богдана Ясинського.

День народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

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Теги: календар, іменини
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