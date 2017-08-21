28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко (на фото).
Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників України Богдана Ясинського.
День народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.
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Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників України Богдана Ясинського.
День народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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