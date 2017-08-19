Розповіли, що буде у першокласників замість табелів





Свідоцтво про досягнення фіксуватиме характеристику особистих досягнень школяра, оцінюватиме його активність і самостійну роботу на уроці, а також співпрацю з іншими учнями, йдеться у наказі Міносвіти, - пишуть



Згідно з новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності першокласників за чотирирівневою системою:



- має значні успіхи;

- демонструє помітний прогрес;

- досягає результату з допомогою вчителя;

- ще потребує уваги та допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Читайте: Які класи омине реформа шкільної освіти



У жовтні буде заповнюватися перша частина свідоцтва (проміжний звіт), а у травні – друга (підсумковий звіт).



У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.



Нагадаємо, через реформу освіти на українських школярів чекає низка змін. Найбільше їх буде в початкових класах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старі табелі першокласникам замінять на Свідоцтво досягнень. У них описуватимуть успіхи учнів, а не результат.Свідоцтво про досягнення фіксуватиме характеристику особистих досягнень школяра, оцінюватиме його активність і самостійну роботу на уроці, а також співпрацю з іншими учнями, йдеться у наказі Міносвіти, - пишуть Факти Згідно з новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності першокласників за чотирирівневою системою:- має значні успіхи;- демонструє помітний прогрес;- досягає результату з допомогою вчителя;- ще потребує уваги та допомоги у вивченні того чи іншого предмета.Читайте: Які класи омине реформа шкільної освітиУ жовтні буде заповнюватися перша частина свідоцтва (проміжний звіт), а у травні – друга (підсумковий звіт).У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.Нагадаємо, через реформу освіти на українських школярів чекає низка змін. Найбільше їх буде в початкових класах.

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