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Розповіли, що буде у першокласників замість табелів

Розповіли, що буде у першокласників замість табелів
Старі табелі першокласникам замінять на Свідоцтво досягнень. У них описуватимуть успіхи учнів, а не результат.

Свідоцтво про досягнення фіксуватиме характеристику особистих досягнень школяра, оцінюватиме його активність і самостійну роботу на уроці, а також співпрацю з іншими учнями, йдеться у наказі Міносвіти, - пишуть Факти.

Згідно з новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності першокласників за чотирирівневою системою:

- має значні успіхи;
- демонструє помітний прогрес;
- досягає результату з допомогою вчителя;
- ще потребує уваги та допомоги у вивченні того чи іншого предмета.
Читайте: Які класи омине реформа шкільної освіти

У жовтні буде заповнюватися перша частина свідоцтва (проміжний звіт), а у травні – друга (підсумковий звіт).

У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.

Нагадаємо, через реформу освіти на українських школярів чекає низка змін. Найбільше їх буде в початкових класах.

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Теги: табель, першокласники
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