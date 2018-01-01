У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО

У центрі Києва правоохоронці викрили заклад, що надавав сексуальні послуги під виглядом масажного салону.Дохід від діяльності складав 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг – 700 гривень за годину, повідомляє Нацполіція.Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, у салоні працювала адміністратор, яка отримувала від клієнтів гроші та передавала їх організаторці бізнесу:«Це – 29-річна киянка, яка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг. Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу. Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі та у житловому будинку організаторки вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп’ютер, які направили на експертизу».