вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО

У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
У центрі Києва правоохоронці викрили заклад, що надавав сексуальні послуги під виглядом масажного салону.

Дохід від діяльності складав 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг – 700 гривень за годину, повідомляє Нацполіція.


Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, у салоні працювала адміністратор, яка отримувала від клієнтів гроші та передавала їх організаторці бізнесу:

«Це – 29-річна киянка, яка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг. Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу. Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі та у житловому будинку організаторки вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп’ютер, які направили на експертизу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, бордель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
27 серпень, 23:16
На Волині атовець хотів скоїти самогубство
27 серпень, 22:23
У Луцьку автівка протаранила паркан магазину
27 серпень, 22:05
У Луцьку 61-річний хворий чоловік живе в автомобілі, бо його вижили з квартири
27 серпень, 21:22
Схожі новини
У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО
27 серпень, 07:23
У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО
27 серпень, 02:25
Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
26 серпень, 20:29
Порошенко вибачився за слова про швидке завершення війни в 2014 році Порошенко вибачився за слова про швидке завершення війни в 2014 році
23 серпень, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
27 серпень, 23:16
 0
На Волині атовець хотів скоїти самогубство
27 серпень, 22:23
 0
У Луцьку автівка протаранила паркан магазину
27 серпень, 22:05
 0
У Луцьку 61-річний хворий чоловік живе в автомобілі, бо його вижили з квартири
27 серпень, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8