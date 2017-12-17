вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
На Чемпіонаті Європи з легкої атлетики волинянин Сергій Березюк знову став призером, здобувши бронзову медаль.

Про це повідомила Олена Борисюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Любешів.

Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.

Нагадаємо, що це вже друга медаль спортсмена, здобута на європейській першості, що триває в Берліні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіон, Сергій Березюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, що буде у першокласників замість табелів
Сьогодні, 04:32
Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 03:54
У Мексиці жорстоко вбили і розчленували українку
Сьогодні, 01:11
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
27 серпень, 23:16
Схожі новини
Український боксер виборов чемпіонський титул WBO Oriental Український боксер виборов чемпіонський титул WBO Oriental
17 грудень, 2017, 13:03
Двоє лучан здобули титул чемпіонів з джиу-джитсу Двоє лучан здобули титул чемпіонів з джиу-джитсу
05 жовтень, 2017, 17:24
Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор Волинянин став чемпіоном Дефлімпійських ігор
25 липень, 2017, 16:42
Боксер Олександр Усик відстояв титул чемпіона світу Боксер Олександр Усик відстояв титул чемпіона світу
09 квітень, 2017, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, що буде у першокласників замість табелів
Сьогодні, 04:32
 0
Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 03:54
 0
У Мексиці жорстоко вбили і розчленували українку
Сьогодні, 01:11
 0
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
27 серпень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8