Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Сергій Березюк знову став призером, здобувши бронзову медаль.



Про це повідомила Олена Борисюк на своїй сторінці у Facebook, - пише



Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.



Нагадаємо, що це вже





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