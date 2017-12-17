Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 03:54
На Чемпіонаті Європи з легкої атлетики волинянин Сергій Березюк знову став призером, здобувши бронзову медаль.
Про це повідомила Олена Борисюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Любешів.
Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.
Нагадаємо, що це вже друга медаль спортсмена, здобута на європейській першості, що триває в Берліні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Олена Борисюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Любешів.
Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.
Нагадаємо, що це вже друга медаль спортсмена, здобута на європейській першості, що триває в Берліні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розповіли, що буде у першокласників замість табелів
Сьогодні, 04:32
Чергова перемога: волинянин здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 03:54
У Мексиці жорстоко вбили і розчленували українку
Сьогодні, 01:11
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Києва бордель замаскували під масажний салон. ВІДЕО
27 серпень, 23:16