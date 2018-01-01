У Мексиці жорстоко вбили і розчленували українку

Ярославу Ненастіну.



Про це повідомляє місцеве видання El Sol de Puebla, - передає



"На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти з 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в муніципалітеті Хуехотцінго", - йдеться в повідомленні.



Поліція знайшла і заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець, якого звуть Альфонсо.



У повідомленні зазначено, що він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений ​​одяг і особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати і знайти ймовірного вбивцю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мексиці місцевий житель жорстоко вбив і розчленував українкуПро це повідомляє місцеве видання El Sol de Puebla, - передає УНН "На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти з 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в муніципалітеті Хуехотцінго", - йдеться в повідомленні.Поліція знайшла і заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець, якого звуть Альфонсо.У повідомленні зазначено, що він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений ​​одяг і особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати і знайти ймовірного вбивцю.

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