У Мексиці жорстоко вбили і розчленували українку
Сьогодні, 01:11
У Мексиці місцевий житель жорстоко вбив і розчленував українку Ярославу Ненастіну.
Про це повідомляє місцеве видання El Sol de Puebla, - передає УНН.
"На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти з 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в муніципалітеті Хуехотцінго", - йдеться в повідомленні.
Поліція знайшла і заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець, якого звуть Альфонсо.
У повідомленні зазначено, що він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений одяг і особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати і знайти ймовірного вбивцю.
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Про це повідомляє місцеве видання El Sol de Puebla, - передає УНН.
"На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти з 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в муніципалітеті Хуехотцінго", - йдеться в повідомленні.
Поліція знайшла і заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець, якого звуть Альфонсо.
У повідомленні зазначено, що він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений одяг і особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати і знайти ймовірного вбивцю.
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