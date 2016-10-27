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У волинянина вночі поцупили скутер

У волинянина вночі поцупили скутер
У селі Петрове Іваничівського району в місцевого мешканця вкрали скутер.

Інцидент трапився вночі з 23-го на 24-те серпня, - пише Буг.

Власник транспортного засобу повідомив у поліцію про крадіжку.

Повертаючись з міста Нововолинська, чоловік побачив односельчанина, який їхав на його скутері. Злодій, побачивши власника, залишив транспортний засіб і почав втікати.

Відтак встановлено, що до незаконного заволодіння скутером причетний неодружений, раніше судимий 37-річний мешканець Петрово.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: скутер, крадіжка, злодій, кримінал
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