У волинянина вночі поцупили скутер





Інцидент трапився вночі з 23-го на 24-те серпня, - пише



Власник транспортного засобу повідомив у поліцію про крадіжку.



Повертаючись з міста Нововолинська, чоловік побачив односельчанина, який їхав на його скутері. Злодій, побачивши власника, залишив транспортний засіб і почав втікати.



Відтак встановлено, що до незаконного заволодіння скутером причетний неодружений, раніше судимий 37-річний мешканець Петрово.



За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Петрове Іваничівського району в місцевого мешканця вкрали скутер.Інцидент трапився вночі з 23-го на 24-те серпня, - пише Буг Власник транспортного засобу повідомив у поліцію про крадіжку.Повертаючись з міста Нововолинська, чоловік побачив односельчанина, який їхав на його скутері. Злодій, побачивши власника, залишив транспортний засіб і почав втікати.Відтак встановлено, що до незаконного заволодіння скутером причетний неодружений, раніше судимий 37-річний мешканець Петрово.За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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