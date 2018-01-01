На Волині переселенка вкрала телефон у сусідки
Сьогодні, 05:19
У мешканки села Радовичі Іваничівського району сусідка вкрала мобільний телефон моделі Huawei.
Іцидент трапився 24-го серпня, - пише Буг.
Виявилося, що за час відсутності господині до неї навідалася переселенка з Харківської області 1996-го року народження, яка мешкає поруч.
Правоохоронцям жінка зізналася, що зайшла до сусідів в будинок, помітила телефон і, не задумуючись про наслідки, забрала чужу річ.
Підозрюваній інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.
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Іцидент трапився 24-го серпня, - пише Буг.
Виявилося, що за час відсутності господині до неї навідалася переселенка з Харківської області 1996-го року народження, яка мешкає поруч.
Правоохоронцям жінка зізналася, що зайшла до сусідів в будинок, помітила телефон і, не задумуючись про наслідки, забрала чужу річ.
Підозрюваній інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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