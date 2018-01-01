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На Волині переселенка вкрала телефон у сусідки

На Волині переселенка вкрала телефон у сусідки
У мешканки села Радовичі Іваничівського району сусідка вкрала мобільний телефон моделі Huawei.

Іцидент трапився 24-го серпня, - пише Буг.

Виявилося, що за час відсутності господині до неї навідалася переселенка з Харківської області 1996-го року народження, яка мешкає поруч.

Правоохоронцям жінка зізналася, що зайшла до сусідів в будинок, помітила телефон і, не задумуючись про наслідки, забрала чужу річ.

Підозрюваній інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.

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Теги: крадіжка, телефон
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