На Волині переселенка вкрала телефон у сусідки





Іцидент трапився 24-го серпня, - пише



Виявилося, що за час відсутності господині до неї навідалася переселенка з Харківської області 1996-го року народження, яка мешкає поруч.



Правоохоронцям жінка зізналася, що зайшла до сусідів в будинок, помітила телефон і, не задумуючись про наслідки, забрала чужу річ.



Підозрюваній інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.

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