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Курс валют у Луцьку на 28 серпня

Курс валют у Луцьку на 28 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.702, а продаж - 27.996.

Євро при купівлі становить - 31.855, при продажу - 32.671.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.888, продаж - 7.560.

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Теги: курс валют, Луцьк
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