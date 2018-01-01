Курс валют у Луцьку на 28 серпня





Євро при купівлі становить - 31.855, при продажу - 32.671.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.888, продаж - 7.560.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.702, а продаж - 27.996.Євро при купівлі становить - 31.855, при продажу - 32.671.Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.888, продаж - 7.560.

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