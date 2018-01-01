У Луцьку мешканці декількох вулиць сидять без гарячої води

У Луцьку через ремонтні роботи мешканці низки вулиць лишаються без гарячої води.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора ЦНАПурозповіла, що з 20 до 26 серпня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 23 звернення щодо роботи ДКП «Луцьктепло».Через проведення робіт із заміни трубопроводу не відновили гаряче водопостачання від теплових пунктів на вулицях Кравчука, 3 та Січова, 3а, у будинках на проспекті Соборності, 32б; 34.Тривають роботи на проспекті Відродження, 30.На вулиці Федорова, 4 проводять роботи з налаштування системи подачі гарячої води.