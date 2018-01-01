Повідомили, коли луцька школа №27 відкриє свої двері





Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що батьки подали 530 заяв на навчання дітей у школі №27.



Ще 20 подали учора.



«Школа з 1 вересня буде відкрита. Відбудеться свято першого дзвоника об 11 годині», - зауважила освітянка.

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