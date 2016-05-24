У Луцьку хочуть вулицю сенатора Маккейна, – петиція
Сьогодні, 08:56
У Луцьку пропонують перейменувати одну з вулиць на честь американського сенатора Джона Маккейна.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Андрій Михайлов.
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Так, чоловік пропонує:
"Для увічнення пам'яті визначної людини, яка зробила дуже багато для України і підтримки її незалежності, пропонується перейменувати одну із вулиць м. Луцька, які досі носять радянські назви на "Сенатора Маккейна", або ж "Джона Маккейна".
Можливими кандидатами на перейменування Андрій вважає вулиці Карбишева, Мамсурова, Даньшина, інші.
Нагадаємо, Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер на 82-му році життя.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Андрій Михайлов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Справжній друг, якого ніким не замінити»: реакція України на смерть Маккейна
Так, чоловік пропонує:
"Для увічнення пам'яті визначної людини, яка зробила дуже багато для України і підтримки її незалежності, пропонується перейменувати одну із вулиць м. Луцька, які досі носять радянські назви на "Сенатора Маккейна", або ж "Джона Маккейна".
Можливими кандидатами на перейменування Андрій вважає вулиці Карбишева, Мамсурова, Даньшина, інші.
Нагадаємо, Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер на 82-му році життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
То давайте ще й проспект Трампа і парк імені Хілларі Клінтон зробимо. Дрібні...
Предлагающим подобное ("маккейнистам") хочу напомнить слова Антона Павловича Чехова, писателя, врача по специальности своей первой, что каждый человек должен непременно выдавливать из себя раба. Ежедневно, всю жизнь, изо дня в день, капля за каплей. Холуйствующие особи!
Предлагающим подобное ("маккейнистам") хочу напомнить слова Антона Павловича Чехова, писателя, врача по специальности своей первой, что каждый человек должен непременно выдавливать из себя раба. Ежедневно, всю жизнь, изо дня в день, капля за каплей. Холуйствующие особи!
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