У Луцьку хочуть вулицю сенатора Маккейна, – петиція

У Луцьку пропонують перейменувати одну з вулиць на честь американського сенатораПро це у Єдиній системі місцевих петицій написавТак, чоловік пропонує:"Для увічнення пам'яті визначної людини, яка зробила дуже багато для України і підтримки її незалежності, пропонується перейменувати одну із вулиць м. Луцька, які досі носять радянські назви на "Сенатора Маккейна", або ж "Джона Маккейна".Можливими кандидатами на перейменування Андрій вважає вулиці Карбишева, Мамсурова, Даньшина, інші.Нагадаємо, Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер на 82-му році життя.