вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть вулицю сенатора Маккейна, – петиція

У Луцьку хочуть вулицю сенатора Маккейна, – петиція
У Луцьку пропонують перейменувати одну з вулиць на честь американського сенатора Джона Маккейна.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Андрій Михайлов.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Справжній друг, якого ніким не замінити»: реакція України на смерть Маккейна

Так, чоловік пропонує:

"Для увічнення пам'яті визначної людини, яка зробила дуже багато для України і підтримки її незалежності, пропонується перейменувати одну із вулиць м. Луцька, які досі носять радянські назви на "Сенатора Маккейна", або ж "Джона Маккейна".

Можливими кандидатами на перейменування Андрій вважає вулиці Карбишева, Мамсурова, Даньшина, інші.

Нагадаємо, Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер на 82-му році життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Джон Маккейн, смерть, США, Луцьк, вулиці, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То давайте ще й проспект Трампа і парк імені Хілларі Клінтон зробимо. Дрібні...
Відповісти
Предлагающим подобное ("маккейнистам") хочу напомнить слова Антона Павловича Чехова, писателя, врача по специальности своей первой, что каждый человек должен непременно выдавливать из себя раба. Ежедневно, всю жизнь, изо дня в день, капля за каплей. Холуйствующие особи!
Відповісти
Предлагающим подобное ("маккейнистам") хочу напомнить слова Антона Павловича Чехова, писателя, врача по специальности своей первой, что каждый человек должен непременно выдавливать из себя раба. Ежедневно, всю жизнь, изо дня в день, капля за каплей. Холуйствующие особи!
Відповісти
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:00
У луцькому ліцеї відкриють клас для особливих діток
Сьогодні, 08:58
У Луцьку хочуть вулицю сенатора Маккейна, – петиція
Сьогодні, 08:56
Коли у школах Луцька продзвенить перший дзвінок
Сьогодні, 08:52
Повідомили, коли луцька школа №27 відкриє свої двері
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
У Луцьку - єдина в світі вулиця Валерії Новодворської У Луцьку - єдина в світі вулиця Валерії Новодворської
24 травень, 2016, 13:03
Чи буде у Луцьку Московська вулиця Чи буде у Луцьку Московська вулиця
22 березень, 2016, 16:19
Луцькі депутати проти вулиць Клімчука і Божидарника Луцькі депутати проти вулиць Клімчука і Божидарника
22 березень, 2016, 14:23
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО «Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
26 серпень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз
Сьогодні, 09:51
 0
У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою
Сьогодні, 09:21
 0
Лучани скаржаться на автоандонів
Сьогодні, 09:06
 0
Тіло розірвало на шматки: вночі під Луцьком сталася моторошна аварія
Сьогодні, 09:04
 0
Курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8