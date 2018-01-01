У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою





Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 3 дзвінки, які стосувались роботи ПАТ «Укртелеком».



«На сьогодні не виконано звернення щодо провисання кабелю над проїжджою частиною дороги навпроти будинку на вулиці Червоної Калини, 1», - зауважила вона.



Також не замінили тріснутий люк на колодязі зв’язку неподалік будинку на проспекті Соборності, 24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку над проїжджою частиною дороги провисає кабель.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора ЦНАПуповідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 3 дзвінки, які стосувались роботи ПАТ «Укртелеком».«На сьогодні не виконано звернення щодо провисання кабелю над проїжджою частиною дороги навпроти будинку на вулиці Червоної Калини, 1», - зауважила вона.Також не замінили тріснутий люк на колодязі зв’язку неподалік будинку на проспекті Соборності, 24.

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