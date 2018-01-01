У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою
Сьогодні, 09:21
У Луцьку над проїжджою частиною дороги провисає кабель.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 3 дзвінки, які стосувались роботи ПАТ «Укртелеком».
«На сьогодні не виконано звернення щодо провисання кабелю над проїжджою частиною дороги навпроти будинку на вулиці Червоної Калини, 1», - зауважила вона.
Також не замінили тріснутий люк на колодязі зв’язку неподалік будинку на проспекті Соборності, 24.
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Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 3 дзвінки, які стосувались роботи ПАТ «Укртелеком».
«На сьогодні не виконано звернення щодо провисання кабелю над проїжджою частиною дороги навпроти будинку на вулиці Червоної Калини, 1», - зауважила вона.
Також не замінили тріснутий люк на колодязі зв’язку неподалік будинку на проспекті Соборності, 24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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