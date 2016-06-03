У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз

У Полтаві зупинили 41-річного водія, рівень алкоголю в крові якого за підсумками тесту у 21 раз перевищував норму."Водія за кермом автомобіля ВАЗ-2105 зупинили, щоб залучити як свідка при оформленні ДТП на вулиці Сакко. Після зупинки патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест. Результат показав позитивний результат - 4,32 проміле алкоголю, що більш ніж у 21 раз перевищує допустиму норму", - повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.За приблизними оцінками, вже при 3 проміле людина втрачає свідомість. При 4 проміле людина перебуває практично в комі або при смерті.Крім крайнього ступеня сп'яніння, водій не мав при собі водійських прав.