вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз

У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз
У Полтаві зупинили 41-річного водія, рівень алкоголю в крові якого за підсумками тесту у 21 раз перевищував норму.

"Водія за кермом автомобіля ВАЗ-2105 зупинили, щоб залучити як свідка при оформленні ДТП на вулиці Сакко. Після зупинки патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест. Результат показав позитивний результат - 4,32 проміле алкоголю, що більш ніж у 21 раз перевищує допустиму норму", - повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.

За приблизними оцінками, вже при 3 проміле людина втрачає свідомість. При 4 проміле людина перебуває практично в комі або при смерті.

Крім крайнього ступеня сп'яніння, водій не мав при собі водійських прав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, алкоголь, норма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Де на Волині не можна купатись: перелік водойм
Сьогодні, 10:08
У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз
Сьогодні, 09:51
У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою
Сьогодні, 09:21
Лучани скаржаться на автоандонів
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
Ковелем катався п'янючий чоловік на «Москвичі». ФОТО Ковелем катався п'янючий чоловік на «Москвичі». ФОТО
07 травень, 09:58
П'яний водій забарикадувався в авто та вдавав, що йому погано. ФОТО. ВІДЕО П'яний водій забарикадувався в авто та вдавав, що йому погано. ФОТО. ВІДЕО
03 травень, 11:13
В Києві зловили п'яним за кермом екс-главу патрульної поліції Харкова. ВІДЕО В Києві зловили п'яним за кермом екс-главу патрульної поліції Харкова. ВІДЕО
25 березень, 12:23
На Волині нетверезий чоловік викрав авто і потрапив у ДТП На Волині нетверезий чоловік викрав авто і потрапив у ДТП
03 червень, 2016, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Клуб свідомого батьківства «Бджілка Майя» – там, де живе любов! ФОТО*
Сьогодні, 11:19
 0
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
Сьогодні, 11:15
 0
Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Сьогодні, 10:52
 0
Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
 0
Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8