У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз
Сьогодні, 09:51
У Полтаві зупинили 41-річного водія, рівень алкоголю в крові якого за підсумками тесту у 21 раз перевищував норму.
"Водія за кермом автомобіля ВАЗ-2105 зупинили, щоб залучити як свідка при оформленні ДТП на вулиці Сакко. Після зупинки патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест. Результат показав позитивний результат - 4,32 проміле алкоголю, що більш ніж у 21 раз перевищує допустиму норму", - повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.
За приблизними оцінками, вже при 3 проміле людина втрачає свідомість. При 4 проміле людина перебуває практично в комі або при смерті.
Крім крайнього ступеня сп'яніння, водій не мав при собі водійських прав.
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"Водія за кермом автомобіля ВАЗ-2105 зупинили, щоб залучити як свідка при оформленні ДТП на вулиці Сакко. Після зупинки патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест. Результат показав позитивний результат - 4,32 проміле алкоголю, що більш ніж у 21 раз перевищує допустиму норму", - повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.
За приблизними оцінками, вже при 3 проміле людина втрачає свідомість. При 4 проміле людина перебуває практично в комі або при смерті.
Крім крайнього ступеня сп'яніння, водій не мав при собі водійських прав.
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