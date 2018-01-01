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Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО

Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні вночі, 28 серпня близько 02:20, на об'їзній дорозі на мосту у Вінниках біля Львова сталася аварія, в якій загинула людина.

Із невідомих причин автомобіль Hyundai Coupe зі словацькою реєстрацією виїхав на зустрічку і на швидкості втаранився в бензовоз DAF, - повідомляє ТСН.

Водій легковика загинув на місці, повідомляє керівник громадської платформи "Варта 1" Ігор Зінкевич у Facebook.

Водій фури розповів, що словак, швидше за все, заснув, тому й виїхав на зустрічну.

Водій бензовоза намагався, скільки зміг, з'їхати праворуч, проте все-рівно відбулося смертельне зіткнення.

Унаслідок ДТП у фури пошкоджена кабіна, а от від легковика залишилася купа металу.


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Теги: ДТП, аварія, смерть
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