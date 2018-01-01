Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО





Із невідомих причин автомобіль Hyundai Coupe зі словацькою реєстрацією виїхав на зустрічку і на швидкості втаранився в бензовоз DAF, - повідомляє



Водій легковика загинув на місці, повідомляє керівник громадської платформи "Варта 1" Ігор Зінкевич у Facebook.



Водій фури розповів, що словак, швидше за все, заснув, тому й виїхав на зустрічну.



Водій бензовоза намагався, скільки зміг, з'їхати праворуч, проте все-рівно відбулося смертельне зіткнення.



Унаслідок ДТП у фури пошкоджена кабіна, а от від легковика залишилася купа металу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі, 28 серпня близько 02:20, на об'їзній дорозі на мосту у Вінниках біля Львова сталася аварія, в якій загинула людина.Із невідомих причин автомобіль Hyundai Coupe зі словацькою реєстрацією виїхав на зустрічку і на швидкості втаранився в бензовоз DAF, - повідомляє ТСН Водій легковика загинув на місці, повідомляє керівник громадської платформи "Варта 1" Ігор Зінкевич у Facebook.Водій фури розповів, що словак, швидше за все, заснув, тому й виїхав на зустрічну.Водій бензовоза намагався, скільки зміг, з'їхати праворуч, проте все-рівно відбулося смертельне зіткнення.Унаслідок ДТП у фури пошкоджена кабіна, а от від легковика залишилася купа металу.

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