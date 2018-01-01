Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Сьогодні вночі, 28 серпня близько 02:20, на об'їзній дорозі на мосту у Вінниках біля Львова сталася аварія, в якій загинула людина.
Із невідомих причин автомобіль Hyundai Coupe зі словацькою реєстрацією виїхав на зустрічку і на швидкості втаранився в бензовоз DAF, - повідомляє ТСН.
Водій легковика загинув на місці, повідомляє керівник громадської платформи "Варта 1" Ігор Зінкевич у Facebook.
Водій фури розповів, що словак, швидше за все, заснув, тому й виїхав на зустрічну.
Водій бензовоза намагався, скільки зміг, з'їхати праворуч, проте все-рівно відбулося смертельне зіткнення.
Унаслідок ДТП у фури пошкоджена кабіна, а от від легковика залишилася купа металу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із невідомих причин автомобіль Hyundai Coupe зі словацькою реєстрацією виїхав на зустрічку і на швидкості втаранився в бензовоз DAF, - повідомляє ТСН.
Водій легковика загинув на місці, повідомляє керівник громадської платформи "Варта 1" Ігор Зінкевич у Facebook.
Водій фури розповів, що словак, швидше за все, заснув, тому й виїхав на зустрічну.
Водій бензовоза намагався, скільки зміг, з'їхати праворуч, проте все-рівно відбулося смертельне зіткнення.
Унаслідок ДТП у фури пошкоджена кабіна, а от від легковика залишилася купа металу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Сьогодні, 10:52
Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Де на Волині не можна купатись: перелік водойм
Сьогодні, 10:08