Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО

Показали, як Луцьком у міжвоєнні часи плавав пароплав "Герольд".Про це йдеться у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом"."Завдяки Анастасії Карпенко знайшлося невідоме фото пароплава Herold, який плавав у Луцьку в міжвоєнний час. Кормова частина. Пливе під мостом Бена на Шевченка. З фондів Волинського краєзнавчого музею", - йдеться у дописі.Також повідомили, що навіть великим пароплавам тоді на Стиру було зручно. Річка була ширша і повноводніша.А користувачповідомив, що цей корабель ще й потонув від зіткнення з цим ще мостом."Супер фото! Воно ще й додає драматизму, бо саме від зіткнення з цим мостом Герольд і загинув у 1937 році", - пише Romek.