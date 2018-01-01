Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО
Сьогодні, 11:40
Показали, як Луцьком у міжвоєнні часи плавав пароплав "Герольд".
Про це йдеться у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".
"Завдяки Анастасії Карпенко знайшлося невідоме фото пароплава Herold, який плавав у Луцьку в міжвоєнний час. Кормова частина. Пливе під мостом Бена на Шевченка. З фондів Волинського краєзнавчого музею", - йдеться у дописі.
Також повідомили, що навіть великим пароплавам тоді на Стиру було зручно. Річка була ширша і повноводніша.
А користувач Romek Pawluk повідомив, що цей корабель ще й потонув від зіткнення з цим ще мостом.
"Супер фото! Воно ще й додає драматизму, бо саме від зіткнення з цим мостом Герольд і загинув у 1937 році", - пише Romek.
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Про це йдеться у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".
"Завдяки Анастасії Карпенко знайшлося невідоме фото пароплава Herold, який плавав у Луцьку в міжвоєнний час. Кормова частина. Пливе під мостом Бена на Шевченка. З фондів Волинського краєзнавчого музею", - йдеться у дописі.
Також повідомили, що навіть великим пароплавам тоді на Стиру було зручно. Річка була ширша і повноводніша.
А користувач Romek Pawluk повідомив, що цей корабель ще й потонув від зіткнення з цим ще мостом.
"Супер фото! Воно ще й додає драматизму, бо саме від зіткнення з цим мостом Герольд і загинув у 1937 році", - пише Romek.
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