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Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО

Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО
Показали, як Луцьком у міжвоєнні часи плавав пароплав "Герольд".

Про це йдеться у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".

"Завдяки Анастасії Карпенко знайшлося невідоме фото пароплава Herold, який плавав у Луцьку в міжвоєнний час. Кормова частина. Пливе під мостом Бена на Шевченка. З фондів Волинського краєзнавчого музею", - йдеться у дописі.

Також повідомили, що навіть великим пароплавам тоді на Стиру було зручно. Річка була ширша і повноводніша.

Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО
Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО


А користувач Romek Pawluk повідомив, що цей корабель ще й потонув від зіткнення з цим ще мостом.

"Супер фото! Воно ще й додає драматизму, бо саме від зіткнення з цим мостом Герольд і загинув у 1937 році", - пише Romek.

Як на луцькому Стиру 100 років тому ходив знаменитий пароплав. АРХІВНІ ФОТО

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Теги: історія, фото, пароплав
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