Подробиці автотрощі під Луцьком. ФОТО





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Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня.



Як розповів водій ЗІЛа Микола, він їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля. Побачив що бус "косить", дивно заїжджає на зустрічну.



Він припускає, що той заснув за кермом або йому стало зле. Їхав не швидко. На місце ДТП прицювали три "швидкі", які забрали трьох травмованих із буса: водія та двох пасажирів. Зазначається, що пасажирка - у тяжкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Милуші, що під Луцьком, зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня.Як розповів водій ЗІЛа Микола, він їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля. Побачив що бус "косить", дивно заїжджає на зустрічну.Він припускає, що той заснув за кермом або йому стало зле. Їхав не швидко. На місце ДТП прицювали три "швидкі", які забрали трьох травмованих із буса: водія та двох пасажирів. Зазначається, що пасажирка - у тяжкому стані.

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