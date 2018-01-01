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Подробиці автотрощі під Луцьком. ФОТО

Подробиці автотрощі під Луцьком. ФОТО
У селі Милуші, що під Луцьком, зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.

Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.

Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня.

Як розповів водій ЗІЛа Микола, він їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля. Побачив що бус "косить", дивно заїжджає на зустрічну.

Він припускає, що той заснув за кермом або йому стало зле. Їхав не швидко. На місце ДТП прицювали три "швидкі", які забрали трьох травмованих із буса: водія та двох пасажирів. Зазначається, що пасажирка - у тяжкому стані.

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Теги: Милуші, аварія
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