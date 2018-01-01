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На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО

На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
На Закарпатті зловили лучанина, який перевозив зброю.

27 серпня, о 10:30 ранку на службу «102» надійшло повідомлення, що у водія, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, в авто виявили заборонені предмети, - повідомили у прес-службі закарпатськї поліції.

За викликом на стаціонарний пост «Нижні Ворота» виїхала слідчо-оперативна група Воловецького відділку поліції.

На місці правоохоронці встановили, що 41-річний мешканець Луцька у своєму авто «Skoda Octavia» перевозив ніж, мисливський карабін та 31 патрон до нього.

Чоловік пояснив, що прямує до Виноградова у особистих справах, а зброю взяв для самозахисту.

У лучанина наявний дозвіл на користування зброєю, однак для проведення детальної перевірки поліція знахідку разом з набоями вилучила.

За фактом злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. У ході слідства буде встановлено її походження. Слідство у справі триває.

На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО

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Теги: зброя, поліція
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Коментарі 4
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А навіщо тоді взагалі отримувати з купою геморою того дозвола? Щоб отак, при законному в чохлі перевезенні зброї, на тебе ні за що кримінал завели? Чи просто, щоб заплатити державі за повітря? Браво, справжні менти (нормальна поліція так не чинить)!
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То який то в дупу мисливський карабін???
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АКМС-МФ, нарізний мисливський карабін...
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Мусара і в Африці мусара, людина в чихлі перевозила карабін, не заряджений, обойма окремо, з дозволом! Якого милого заводять кримінал? І заберають на експертизу зброю?
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