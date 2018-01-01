На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО

На Закарпатті зловили лучанина, який перевозив зброю.27 серпня, о 10:30 ранку на службу «102» надійшло повідомлення, що у водія, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, в авто виявили заборонені предмети, - повідомили у прес-службі закарпатськї поліції.За викликом на стаціонарний пост «Нижні Ворота» виїхала слідчо-оперативна група Воловецького відділку поліції.На місці правоохоронці встановили, що 41-річний мешканець Луцька у своєму авто «Skoda Octavia» перевозив ніж, мисливський карабін та 31 патрон до нього.Чоловік пояснив, що прямує до Виноградова у особистих справах, а зброю взяв для самозахисту.У лучанина наявний дозвіл на користування зброєю, однак для проведення детальної перевірки поліція знахідку разом з набоями вилучила.За фактом злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. У ході слідства буде встановлено її походження. Слідство у справі триває.