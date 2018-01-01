На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Закарпатті зловили лучанина, який перевозив зброю.
27 серпня, о 10:30 ранку на службу «102» надійшло повідомлення, що у водія, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, в авто виявили заборонені предмети, - повідомили у прес-службі закарпатськї поліції.
За викликом на стаціонарний пост «Нижні Ворота» виїхала слідчо-оперативна група Воловецького відділку поліції.
На місці правоохоронці встановили, що 41-річний мешканець Луцька у своєму авто «Skoda Octavia» перевозив ніж, мисливський карабін та 31 патрон до нього.
Чоловік пояснив, що прямує до Виноградова у особистих справах, а зброю взяв для самозахисту.
У лучанина наявний дозвіл на користування зброєю, однак для проведення детальної перевірки поліція знахідку разом з набоями вилучила.
За фактом злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. У ході слідства буде встановлено її походження. Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
27 серпня, о 10:30 ранку на службу «102» надійшло повідомлення, що у водія, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, в авто виявили заборонені предмети, - повідомили у прес-службі закарпатськї поліції.
За викликом на стаціонарний пост «Нижні Ворота» виїхала слідчо-оперативна група Воловецького відділку поліції.
На місці правоохоронці встановили, що 41-річний мешканець Луцька у своєму авто «Skoda Octavia» перевозив ніж, мисливський карабін та 31 патрон до нього.
Чоловік пояснив, що прямує до Виноградова у особистих справах, а зброю взяв для самозахисту.
У лучанина наявний дозвіл на користування зброєю, однак для проведення детальної перевірки поліція знахідку разом з набоями вилучила.
За фактом злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. У ході слідства буде встановлено її походження. Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
А навіщо тоді взагалі отримувати з купою геморою того дозвола? Щоб отак, при законному в чохлі перевезенні зброї, на тебе ні за що кримінал завели? Чи просто, щоб заплатити державі за повітря? Браво, справжні менти (нормальна поліція так не чинить)!
То який то в дупу мисливський карабін???
АКМС-МФ, нарізний мисливський карабін...
Мусара і в Африці мусара, людина в чихлі перевозила карабін, не заряджений, обойма окремо, з дозволом! Якого милого заводять кримінал? І заберають на експертизу зброю?
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку демонтували незаконні паркани
Сьогодні, 12:04
На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:51
На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Подробиці автотрощі під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 11:43