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На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО

На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО
На території Ковельського та Любомльського районів податківці вилучили 12 тисяч пачок «Compliment», «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка.

Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.

Тютюнові вироби призначалися для транспортування до країн Європейського Союзу поза митним контролем.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить півмільйона гривень.

В податковій міліції Волині наголошують: триває проведення операції «Акциз-2018», основним завданням якої є очищення ринку від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції, а також збільшення надходжень акцизного податку до бюджету.
На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО

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Теги: сигарети, Волинь
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