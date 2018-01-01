На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО





Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.



Тютюнові вироби призначалися для транспортування до країн Європейського Союзу поза митним контролем.



Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить півмільйона гривень.



В податковій міліції Волині наголошують: триває проведення операції «Акциз-2018», основним завданням якої є очищення ринку від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції, а також збільшення надходжень акцизного податку до бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ковельського та Любомльського районів податківці вилучили 12 тисяч пачок «Compliment», «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка.Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Тютюнові вироби призначалися для транспортування до країн Європейського Союзу поза митним контролем.Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить півмільйона гривень.В податковій міліції Волині наголошують: триває проведення операції «Акциз-2018», основним завданням якої є очищення ринку від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції, а також збільшення надходжень акцизного податку до бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію