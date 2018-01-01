На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:51
На території Ковельського та Любомльського районів податківці вилучили 12 тисяч пачок «Compliment», «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка.
Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Тютюнові вироби призначалися для транспортування до країн Європейського Союзу поза митним контролем.
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить півмільйона гривень.
В податковій міліції Волині наголошують: триває проведення операції «Акциз-2018», основним завданням якої є очищення ринку від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції, а також збільшення надходжень акцизного податку до бюджету.
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Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Тютюнові вироби призначалися для транспортування до країн Європейського Союзу поза митним контролем.
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить півмільйона гривень.
В податковій міліції Волині наголошують: триває проведення операції «Акциз-2018», основним завданням якої є очищення ринку від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції, а також збільшення надходжень акцизного податку до бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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