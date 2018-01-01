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У Луцьку демонтували незаконні паркани

У Луцьку демонтували незаконні паркани
У Луцьку муніципали демонтували паркани, обмежувачі руху та дерев'яні конструкції в різних районах міста.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Відтак, спочатку муніципали очистили територію загального користування на вулиці на 8-го березня, 33 від самовільно встановлених громадянами паркани. А потім демонтували дерев'яну конструкцію на вулиці Гнідавській, 63 б, яку під вікнами будинку незаконно встановив один з мешканців. А штучні перепони руху демонтували на проспекті Соборності, 20 та вулиці Кравчука, 19б.
У Луцьку демонтували незаконні паркани
У Луцьку демонтували незаконні паркани
У Луцьку демонтували незаконні паркани
У Луцьку демонтували незаконні паркани

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Теги: демонтаж, паркани
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