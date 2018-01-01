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На Волині поліція розшукує злодія

На Волині поліція розшукує злодія
На Волині поліція розшукує 35-річного Федюру Сергія Володимировича, мешканця Рівненської області за скоєння крадіжки.

Наразі чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».

На Волині поліція розшукує злодія





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Теги: злодій, крадіжка, розшук
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