На Волині поліція розшукує злодія

Федюру Сергія Володимировича, мешканця Рівненської області за скоєння крадіжки.



Наразі чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція розшукує 35-річного, мешканця Рівненської області за скоєння крадіжки.Наразі чоловік переховується від правоохоронних органів, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365)21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».

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