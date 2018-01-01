«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 12:53
У житловому комплексі «Супернова» триває будівництво четвертого та п’ятого будинків. У решті – будівельні роботи перебувають на різних етапах.
Зводить житловий комплекс будівельна компанія «Інвестор» у районі вулиць Львівської та Потебні, - інформує Перший.
Наразі здали в експлуатацію другий та третій будинки.
У першому будинку завершили роботи над фасадом, поштукатурили стіни, поклали теплу підлогу, залили стяжку, вмонтували двері та ліфт. Облаштовують вхід у під’їзди.
У третьому будинку завершили роботи у під’їздах.
Зліва – четвертий будинок, справа – третій
У четвертому будинку зводять десятий поверх.
У п’ятому будинку заливають фундамент, тож невдовзі перейдуть до кладки стін.
Нагадаємо, «Інвестор» пропонує придбати останні 2-кімнатні квартири у другому будинку ЖК «Супернова», які мають вигляд на історичну частину міста. Вони розташовані на 9-му та 10-му поверхах та мають площу від 68 до 70 кв.м.
Детальніше про всі варіанти купівлі житла можна дізнатись у відділі продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
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Зводить житловий комплекс будівельна компанія «Інвестор» у районі вулиць Львівської та Потебні, - інформує Перший.
Наразі здали в експлуатацію другий та третій будинки.
У першому будинку завершили роботи над фасадом, поштукатурили стіни, поклали теплу підлогу, залили стяжку, вмонтували двері та ліфт. Облаштовують вхід у під’їзди.
У третьому будинку завершили роботи у під’їздах.
Зліва – четвертий будинок, справа – третій
У четвертому будинку зводять десятий поверх.
У п’ятому будинку заливають фундамент, тож невдовзі перейдуть до кладки стін.
Нагадаємо, «Інвестор» пропонує придбати останні 2-кімнатні квартири у другому будинку ЖК «Супернова», які мають вигляд на історичну частину міста. Вони розташовані на 9-му та 10-му поверхах та мають площу від 68 до 70 кв.м.
Детальніше про всі варіанти купівлі житла можна дізнатись у відділі продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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