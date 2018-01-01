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«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
У житловому комплексі «Супернова» триває будівництво четвертого та п’ятого будинків. У решті – будівельні роботи перебувають на різних етапах.

Зводить житловий комплекс будівельна компанія «Інвестор» у районі вулиць Львівської та Потебні, - інформує Перший.

Наразі здали в експлуатацію другий та третій будинки.




У першому будинку завершили роботи над фасадом, поштукатурили стіни, поклали теплу підлогу, залили стяжку, вмонтували двері та ліфт. Облаштовують вхід у під’їзди.

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*


У третьому будинку завершили роботи у під’їздах.

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*

Зліва – четвертий будинок, справа – третій
У четвертому будинку зводять десятий поверх.

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*


У п’ятому будинку заливають фундамент, тож невдовзі перейдуть до кладки стін.

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*


Нагадаємо, «Інвестор» пропонує придбати останні 2-кімнатні квартири у другому будинку ЖК «Супернова», які мають вигляд на історичну частину міста. Вони розташовані на 9-му та 10-му поверхах та мають площу від 68 до 70 кв.м.

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*


Детальніше про всі варіанти купівлі житла можна дізнатись у відділі продажів за телефонами:

096 030 20 10

095 030 20 10

або за адресою:

м. Луцьк, вул. Цегельна, 28

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected] та [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
<
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*

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Теги: Інвестор, Супернова, квартира, продаж, будівництво
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