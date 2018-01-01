«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*





Зводить житловий комплекс будівельна компанія «Інвестор» у районі вулиць Львівської та Потебні, - інформує



Наразі здали в експлуатацію другий та третій будинки.









У першому будинку завершили роботи над фасадом, поштукатурили стіни, поклали теплу підлогу, залили стяжку, вмонтували двері та ліфт. Облаштовують вхід у під’їзди.







У третьому будинку завершили роботи у під’їздах.





Зліва – четвертий будинок, справа – третій

У четвертому будинку зводять десятий поверх.







У п’ятому будинку заливають фундамент, тож невдовзі перейдуть до кладки стін.







Нагадаємо, «Інвестор» пропонує придбати останні 2-кімнатні квартири у другому будинку ЖК «Супернова», які мають вигляд на історичну частину міста. Вони розташовані на 9-му та 10-му поверхах та мають площу від 68 до 70 кв.м.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Супернова» триває будівництво четвертого та п’ятого будинків. У решті – будівельні роботи перебувають на різних етапах.Зводить житловий комплекс будівельна компанія «Інвестор» у районі вулиць Львівської та Потебні, - інформує Перший Наразі здали в експлуатацію другий та третій будинки.У першому будинку завершили роботи над фасадом, поштукатурили стіни, поклали теплу підлогу, залили стяжку, вмонтували двері та ліфт. Облаштовують вхід у під’їзди.У третьому будинку завершили роботи у під’їздах.Зліва – четвертий будинок, справа – третійУ четвертому будинку зводять десятий поверх.У п’ятому будинку заливають фундамент, тож невдовзі перейдуть до кладки стін.Нагадаємо, «Інвестор» пропонує придбати останні 2-кімнатні квартири у другому будинку ЖК «Супернова», які мають вигляд на історичну частину міста. Вони розташовані на 9-му та 10-му поверхах та мають площу від 68 до 70 кв.м.

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