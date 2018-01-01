У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО

У Луцьку на проспекті Соборності автомобілі застрягають у ямі.Про цеповідомив у спільноті «Автоандони Луцька».Чоловік зазначив, що за два дні він вже вдруге бачить ситуацію, коли колесо авто потрапляє у яму і не може виїхати з неї.У коментаряхнаписав, що теж ледь не потрапив у неї.зазначив, що «чим більше постів в інтернеті – тим швидше яма сама себе засипле».