У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 12:58
У Луцьку на проспекті Соборності автомобілі застрягають у ямі.
Про це Влад Морозовський повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».
Чоловік зазначив, що за два дні він вже вдруге бачить ситуацію, коли колесо авто потрапляє у яму і не може виїхати з неї.
У коментарях Тарас Дмитряк написав, що теж ледь не потрапив у неї.
А Олесь Козак зазначив, що «чим більше постів в інтернеті – тим швидше яма сама себе засипле».
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Про це Влад Морозовський повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».
Чоловік зазначив, що за два дні він вже вдруге бачить ситуацію, коли колесо авто потрапляє у яму і не може виїхати з неї.
У коментарях Тарас Дмитряк написав, що теж ледь не потрапив у неї.
А Олесь Козак зазначив, що «чим більше постів в інтернеті – тим швидше яма сама себе засипле».
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