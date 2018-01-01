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У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО

У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності автомобілі застрягають у ямі.

Про це Влад Морозовський повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».

Чоловік зазначив, що за два дні він вже вдруге бачить ситуацію, коли колесо авто потрапляє у яму і не може виїхати з неї.

У коментарях Тарас Дмитряк написав, що теж ледь не потрапив у неї.

А Олесь Козак зазначив, що «чим більше постів в інтернеті – тим швидше яма сама себе засипле».
У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО
У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО

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Теги: яма, дорога, Луцьк, Соборності, проблема
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