Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:21
Осінь – пора збирати урожай. І хоч традиційно цей процес асоціюється із осінніми буднями в селі, містяни теж з радістю вирощують фрукти і овочі на власних гдядках чи в садах.
Декількахвилинна екскурсія не такими вже й віддаленими районами Луцька доводить: місто любить аромат і смак достиглих, налитих сонцем груш та слив, зарум'янілих яблук, жовтобоких кабачків і навіть смугастих кавунів, а один із улюблених смаколиків – виноград, гілля якого оповило чи не кожне подвір'я приватного будинку.
Лучани розповідають, що цьогорічна осінь напрочуд щедра на яблука і груші. Кажуть, такого врожаю яблук то вже і пригадати не можуть.
На грядках догрівають боки помідори, перець, кабачки і навіть кавуни. А де-не-де у садах яскравими цятками ще видніється малина, деякі сорти якої обіцяють майоріти ягодами аж до перших морозів.
Сподіваються луцькі господарі й господині і на хороший урожай горіхів, а поки ж щедро пригощають журналістів минулорічними.
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Декількахвилинна екскурсія не такими вже й віддаленими районами Луцька доводить: місто любить аромат і смак достиглих, налитих сонцем груш та слив, зарум'янілих яблук, жовтобоких кабачків і навіть смугастих кавунів, а один із улюблених смаколиків – виноград, гілля якого оповило чи не кожне подвір'я приватного будинку.
Лучани розповідають, що цьогорічна осінь напрочуд щедра на яблука і груші. Кажуть, такого врожаю яблук то вже і пригадати не можуть.
На грядках догрівають боки помідори, перець, кабачки і навіть кавуни. А де-не-де у садах яскравими цятками ще видніється малина, деякі сорти якої обіцяють майоріти ягодами аж до перших морозів.
Сподіваються луцькі господарі й господині і на хороший урожай горіхів, а поки ж щедро пригощають журналістів минулорічними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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