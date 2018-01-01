Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО

Осінь – пора збирати урожай. І хоч традиційно цей процес асоціюється із осінніми буднями в селі, містяни теж з радістю вирощують фрукти і овочі на власних гдядках чи в садах.Декількахвилинна екскурсія не такими вже й віддаленими районами Луцька доводить: місто любить аромат і смак достиглих, налитих сонцем груш та слив, зарум'янілих яблук, жовтобоких кабачків і навіть смугастих кавунів, а один із улюблених смаколиків – виноград, гілля якого оповило чи не кожне подвір'я приватного будинку.Лучани розповідають, що цьогорічна осінь напрочуд щедра на яблука і груші. Кажуть, такого врожаю яблук то вже і пригадати не можуть.На грядках догрівають боки помідори, перець, кабачки і навіть кавуни. А де-не-де у садах яскравими цятками ще видніється малина, деякі сорти якої обіцяють майоріти ягодами аж до перших морозів.Сподіваються луцькі господарі й господині і на хороший урожай горіхів, а поки ж щедро пригощають журналістів минулорічними.