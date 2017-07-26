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Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО

Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО
Двоє лучан у складі команди ОС WOLF стали чемпіонами Європи з рогейну.

Змагання відбулися 25-26 серпня в смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області.

Лучанин Тарас Мельник, Артем Слотін та лучанка Ірина Войтович успішно подолала дистанцію та здобула золото в групі МІКС.

«Рогейн – це орієнтування 24 години, за які ви встигаєте пережити усе: дощ, грози, пекуче сонце, помісити болото, пролізти всіма можливими малинниками-ожинниками, відтоптати ноги до мозолів, емоційно «впасти» декілька разів, але зусиллям волі зібратися і бігти далі.

Команда дякує всім хто вболівав та підтримував», – йдеться у повідомленні.

Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО
Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО

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Теги: рогейн, змагання, Луцьк, лучанин, спорт
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Тарасік умніца
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