Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО





Змагання відбулися 25-26 серпня в смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області.



Лучанин Тарас Мельник, Артем Слотін та лучанка Ірина Войтович успішно подолала дистанцію та здобула золото в групі МІКС.



«Рогейн – це орієнтування 24 години, за які ви встигаєте пережити усе: дощ, грози, пекуче сонце, помісити болото, пролізти всіма можливими малинниками-ожинниками, відтоптати ноги до мозолів, емоційно «впасти» декілька разів, але зусиллям волі зібратися і бігти далі.



Команда дякує всім хто вболівав та підтримував», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє лучан у складі команди ОС WOLF стали чемпіонами Європи з рогейну.Змагання відбулися 25-26 серпня в смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області.Лучанинта лучанкауспішно подолала дистанцію та здобула золото в групі МІКС.«Рогейн – це орієнтування 24 години, за які ви встигаєте пережити усе: дощ, грози, пекуче сонце, помісити болото, пролізти всіма можливими малинниками-ожинниками, відтоптати ноги до мозолів, емоційно «впасти» декілька разів, але зусиллям волі зібратися і бігти далі.Команда дякує всім хто вболівав та підтримував», – йдеться у повідомленні.

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