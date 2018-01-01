Мріє побувати у Лондоні: закликають привітати доньку загиблого Героя
Сьогодні, 14:27
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі своє тринадцятиріччя святкуватиме Хмелецька Анастасія. Дівчинка є дочкою Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Наша майбутня іменинниця - дуже старанна учениця. Вона навідмінно закінчила сьомий клас та перейшла до восьмого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому вивчає поглиблено англійську мову. Щоб досконало володіти іноземною мовою, Настуня старається більше читати літературу чи просто якісь тексти англійською. У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги. Дівчинка розповіла, що нещодавно прочитала роман Йоанни Янгелло «Кава з кардамоном», а також, що вона є фанаткою серії романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс».
Насті вже пощастило побувати в Туреччині та Чехії, а цьогоріч вона відвідала у Німеччині міста Марбург, Франкфурт та Кобленц. Ця країна їй дуже сподобалася привітними людьми та неймовірно гарною архітектурою. Також, дівчинка розповіла про захоплюючий парк атракціонів «Holiday park» в Хесхолі, від якого у неї залишились незабутні емоції. Настя каже, що два тижні в Німеччині промайнули дуже швидко, але спогади про цю країну залишаться у її серці назавжди.
Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Хмелецька Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.
Інформація для благодійників:Хмелецька Анастасія
Невдовзі 13 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський
Зріст: 164; Розмір одягу: XS; Розмір взуття 39.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі своє тринадцятиріччя святкуватиме Хмелецька Анастасія. Дівчинка є дочкою Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Наша майбутня іменинниця - дуже старанна учениця. Вона навідмінно закінчила сьомий клас та перейшла до восьмого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому вивчає поглиблено англійську мову. Щоб досконало володіти іноземною мовою, Настуня старається більше читати літературу чи просто якісь тексти англійською. У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги. Дівчинка розповіла, що нещодавно прочитала роман Йоанни Янгелло «Кава з кардамоном», а також, що вона є фанаткою серії романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс».
Насті вже пощастило побувати в Туреччині та Чехії, а цьогоріч вона відвідала у Німеччині міста Марбург, Франкфурт та Кобленц. Ця країна їй дуже сподобалася привітними людьми та неймовірно гарною архітектурою. Також, дівчинка розповіла про захоплюючий парк атракціонів «Holiday park» в Хесхолі, від якого у неї залишились незабутні емоції. Настя каже, що два тижні в Німеччині промайнули дуже швидко, але спогади про цю країну залишаться у її серці назавжди.
Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Хмелецька Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.
Інформація для благодійників:Хмелецька Анастасія
Невдовзі 13 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський
Зріст: 164; Розмір одягу: XS; Розмір взуття 39.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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