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Мріє побувати у Лондоні: закликають привітати доньку загиблого Героя

Мріє побувати у Лондоні: закликають привітати доньку загиблого Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі своє тринадцятиріччя святкуватиме Хмелецька Анастасія. Дівчинка є дочкою Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Наша майбутня іменинниця - дуже старанна учениця. Вона навідмінно закінчила сьомий клас та перейшла до восьмого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому вивчає поглиблено англійську мову. Щоб досконало володіти іноземною мовою, Настуня старається більше читати літературу чи просто якісь тексти англійською. У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги. Дівчинка розповіла, що нещодавно прочитала роман Йоанни Янгелло «Кава з кардамоном», а також, що вона є фанаткою серії романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс».

Насті вже пощастило побувати в Туреччині та Чехії, а цьогоріч вона відвідала у Німеччині міста Марбург, Франкфурт та Кобленц. Ця країна їй дуже сподобалася привітними людьми та неймовірно гарною архітектурою. Також, дівчинка розповіла про захоплюючий парк атракціонів «Holiday park» в Хесхолі, від якого у неї залишились незабутні емоції. Настя каже, що два тижні в Німеччині промайнули дуже швидко, але спогади про цю країну залишаться у її серці назавжди.

Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Хмелецька Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.

Інформація для благодійників:Хмелецька Анастасія
Невдовзі 13 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський
Зріст: 164; Розмір одягу: XS; Розмір взуття 39.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.


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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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