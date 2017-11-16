Через аварію центр Ковеля залишився без води
Сьогодні, 14:30
У Ковелі через аварію на декількох вулицях призупинили водопостачання.
Про те що сталася аварійна ситуація, через яку частина ковельчан вимушена сидіти без води, адміністрація Ковельського УВКГ повідомила на офіційному сайті комунального підприємства, - пише Про Ковель.
Зокрема, там йдеться, що внаслідок аварії було частково призупинено водопостачання на вулиці Незалежності (від магазину "Вечірній" до перехресття вул. Винниченка), вул. Кармалюка, вул. Вербицького (від перехрестя вул. Незалежності до костелу), вул. Грушевського, 27.
Водопостачання по цих вулицях відновлять до 20:00 сьогоднішнього дня.
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Про те що сталася аварійна ситуація, через яку частина ковельчан вимушена сидіти без води, адміністрація Ковельського УВКГ повідомила на офіційному сайті комунального підприємства, - пише Про Ковель.
Зокрема, там йдеться, що внаслідок аварії було частково призупинено водопостачання на вулиці Незалежності (від магазину "Вечірній" до перехресття вул. Винниченка), вул. Кармалюка, вул. Вербицького (від перехрестя вул. Незалежності до костелу), вул. Грушевського, 27.
Водопостачання по цих вулицях відновлять до 20:00 сьогоднішнього дня.
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