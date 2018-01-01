Волинський «зек», який «замінував» депо, відсидить ще 2 роки

Засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, засудили ще і за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.Засудили 35-річного уродженця міста Здолбунів Рівненської області, який відбуває покарання у Державній установі «Маневицька виправна колонія №42» за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Неодноразово уже судимий чоловік удень 9 червня зі свого мобільного телефону, який незаконно зберігав в умовах установи виконання покарань, подзвонив на телефон чергової частини Здолбунівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області та повідомив завідомо неправдиві відомості про замінування локомотивного депо у Здолбунові.Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, й призначили покарання у виді 2 років позбавлення волі.До цього покарання суд додав також частину невідбутого покарання за вчинений чоловіком до того злочин, відтак остаточно йому визначили до відбування 2 роки та 9 місяців позбавлення волі.